Росія випустила по Україні вже 3,5 тисяч ракет

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні щонайменше 3,5 тисячі ракет. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Так, вибухи усіх 3,5 тисяч російських ракет супроводжувалися викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни. За словами міністра, наслідки для екології України відчуватимуться протягом десятиліть.

Окрім того, Стрілець зазначив, що на території України потрібно розмінувати близько 200 тисяч квадратних метрів.

«За пів року повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та понад дві тисячі авіабомб», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже більше 3000 ракет. 750 ракет ворог випустив із окупованого Криму. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Наразі небо над Україною захищають як авіація, так і зенітні ракетні підрозділи. Саме це дає можливість збивати від 50% до 70% російських ракет.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.