Українські сили ППО збивають до 70% російських ракет

Сили протиповітряної оборони України збивають від 50% до 70% російських ракет, однак військові не можуть гарантувати цілковитого захисту. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв’ю «АрміяInform».

Так, за словами Жирнова, наразі небо над Україною захищають як авіація, так і зенітні ракетні підрозділи. Саме це дає можливість збивати від 50% до 70% російських ракет.

«Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити. Це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів», – наголосив військовий.

Генерал-майор також зазначив, що на озброєнні ЗСУ наразі переважно радянські системи ППО, які є менш ефективними за ті, які використовують країни-партнери НАТО.

«Допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти й буде загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів. Можна сьогодні констатувати, що противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів», – каже він.