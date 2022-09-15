До Києва прибула президентка Єврокомісії

До Києва з офіційним візитом прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це посадовиця повідомила у Twitter.

Так, у четвер, 15 вересня, фон дер Ляєн з третім візитом прибула до столиці України для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Україна тепер кандидатка в ЄС. Я обговорю із Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна просувається до вступу», — написала Ляєн.

Нагадаємо, Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Відповідне рішення 23 червня ухвалили лідери ЄС на саміті у Брюсселі.

Зазначимо, що рішення Європейська Рада приймала, базуючись на висновку Єврокомісії, який теж був позитивний. Його оприлюднили 17 червня.

Додамо, що за останніми соцопитуваннями, проведеними у червні, вступ України в ЄС підтримують 87% українців. Водночас більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС, а максимум за два роки стати повноцінним членом.

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