Фонд держмайна збирається продати Львівський ювелірний завод

Львівський ювелірний завод, який є єдиним державним підприємством у цій сфері, збираються продати на аукціоні. Стартова ціна – понад 144 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у регіональній філії Фонду держмайна України.

Так, на аукціон виставлять 100% статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод», який розташований на вул. Академіка Підстригача, 2.

Тут на земельній ділянці площею 2,1 га розташовані виробничі та інші приміщення, загальна площа яких становить близько 11 500 м кв. Тому новий власник підприємства володітиме всім цим майном.

Стартову ціну визначили на рівні 144,28 млн грн. Коли саме відбудеться аукціон, наразі ще не відомо, але у системі Prozorro вже з’явився анонс. Згодом інформацію у ньому мають доповнити.

Крім того, 20 вересня Фонд держмайна організовує день відкритих дверей на Львівському ювелірному заводі, під час якого можна буде оглянути підприємство. Початок – об 11:00 год.

Сам Львівський ювелірний завод включили до переліку малих об’єктів, які Фонд держмайна визначив для приватизації у 2022 році.

Будівлі, розташовані на території ювелірного заводу

Зауважимо, що район ювелірного заводу у Львові активно забудовують. Відразу по сусідству на вул. Трускавецькій звели ЖК Parus Smart, по інший бік держпідприємства біля озера мають спорудити масштабний комплекс із двох готелів, офісного центру, ТРЦ і ресторанів.

Загалом уздовж вул. Трускавецької, Пулюя та Княгині Ольги будують або вже збудували ще низку ЖК, офісів, а також міський архів, на який роками не можуть знайти коштів.

Довідково: Львівський ювелірний завод заснували ще у 1944 році як Львівський завод металевих виробів. Ювелірні вироби він став виготовляти з 1950-го. Підприємство славилось на весь Радянський Союз, прикраси возили на міжнародні виставки.

Зараз це є єдиний державний ювелірний завод в Україні. При виробничих потужностях на вул. Академіка Підстригача, 2 діє магазин, де продають виготовлені прикраси з золота, срібла, з дорогоцінними каміннями, ікони, картини, значки та медалі.

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Фото: Фонд держмайна