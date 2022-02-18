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Довгобуд на вулиці Підстригача перетворять у торгово-офісний центр

Наталя Дуляба

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Занедбаний довгобуд на перехресті вулиць Трускавецької – Академіка Підстригача перебудують у 4-поверховий торгово-офісний центр. Відповідне рішення 18 лютого прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження отримав львів’янин Олег Кудрик. Він збирається розбудувати довгобуд на перехресті вулиць Трускавецької – Академіка Підстригача. Хоч готовність об’єкта становить 69%, проте він є у занедбаному стані.

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Поруч розташовані гуртівня плитних матеріалів, ЖК Parus Smart та автосервіс «Бош Україна».

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,12 га, яка входить у зону КС-5 – зону розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації. Тут спорудять 4-поверховий торгово-офісний центр площею понад 5100 м кв. Під офіси передбачили майже 2900 м кв.

У підвалі будівлі також облаштують паркінг на 31 місце.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 75%, а також встановив, що висота майбутнього центру не повинна перевищувати 19,5 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, львів’янин Олег Кудрик є фізичною особою-підприємцем і займається нерухомістю.

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Візуалізація: ЛМР

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