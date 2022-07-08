Забудовник передумав зводити «свічку» біля озера на Стрийській – Науковій

ТзОВ «Агенція «Європростір» не буде зводити біля озера на перехресті вулиць Стрийська – Наукова одну зі «свічок» – 64-метровий спортивно-офісний центр. Видану саме на цей об’єкт містобудівну документацію 8 липня скасував виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

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Йдеться про масштабний комплекс, який ТзОВ «Агенція «Європростір» зводить відразу біля перехрестя вулиць Стрийська – Наукова. Відповідні містобудівні умови та обмеження виконком видав ще у липні 2019 року. Згідно з документом, на ділянках із невеликими озером, сукупна площа яких перевищує 3 га, мають збудувати:

Проєкт станом на 2019 рік

Однак у лютому 2020 року у мерії погодилися вдвічі збільшити висоту спортивно-офісного центру – з 27 до 64 м. Таким чином у проєкті з’явились уже дві будівлі-«свічки» із висотою по 64 м.

Тепер виконавчий комітет скасував це рішення, яким погодив будівництво 64-метрового спортивно-офісного центру, залишивши йому первинну висоту у 27 м.

«Забудовники перейшли до попередньої висотності, значно нижчої, яка була передбачена в іншому рішенні. Його ми скасовуємо, тож забудовник повертається до суттєво нижчої поверховості. Це, зрештою, буде значно делікатніше у контексті цієї забудови», – так прокоментував це рішення головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Зазначимо, що станом на зараз цей масштабний об’єкт біля перехрестя Стрийської – Наукової ще реалізували сповна. Тут розчистили озеро, довкола провели благоустрій. Збудували декілька магазинів, а також відкрили відомий у Львові м’ясний ресторан мережі !Fest. За зведення готелів, спортивно-офісного центру ще навіть не бралися.

Проєкт станом на 2021 рік, внизу – магазини і ресторан

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Агенція «Європростір» – львівська будівельна компанія, заснована у 2006 році. Її кінцевим бенефіціаром є львів’янин Олександр Берба.

Олександру Бербі належить також низка будівельних компаній і фірм, що займаються нерухомістю. Всі вони зареєстровані за одними і тими ж адресами: на вул. Стрийській, 33 або на вул. Стрийській, 200-А (корпус 1). Зокрема, серед підприємств є ТОВ «Інсула інвест», якому ще у 2019 році мерія дозволила знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, а на його місці спорудити скляні офіси. Через це будівництво у Львові виник скандал.

Також раніше Олександр Берба був керівником будівельної компанії «Авалон Інк», а також мав безпосередній стосунок до низки інших фірм, пов’язаних із нею.

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Візуалізація: ЛМР