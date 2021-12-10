У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він складатиметься з 12 будинків. Відповідні рішення 10 грудня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

Так, ТзОВ «Євротек Девелопмент» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункційного комплексу з підземною автостоянкою і трансформаторною підстанцією на вул. Княгині Ольги, 120.

Йдеться про територію площею 1,7 га між міським центром зайнятості та ТЦ «Вам» на вул. Науковій. Зараз на цій ділянці знаходиться недіючий уже супермаркет «Арсен» та автостоянка.

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Натомість тепер на цьому місці збудують масштабний житлово-офісний комплекс, який складатиметься з 12 будинків. Всі вони матимуть різну поверховість: від 1 до 12. Загальна площа проєкту – понад 6800 м кв. Щодо житла, то тут збудують 460 квартир, а офіси розраховані орієнтовно на 600 працівників.

«Це є зважений міксований об’єкт, у якому практично 50% на 50% поєднані житлові і нежитлові функції. Тут буде приблизно 600 робочих місць. Це насправді є повною відповідністю зоні Г-2 – зони субцентрів міста, де має бути зважена змішана забудова», – так прокоментував проєкт будівництва головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Прийнятими рішеннями виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 40%, а також встановив, що висота найвищої з будівель не повинна перевищувати 45 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Євротек Девелопмент» – будівельна фірма, зареєстрована за місцем майбутнього будівництва. Вона існує лише з кінця 2020 року.

Засновником і директором підприємства є уродженець Пустомитів Ернест Іщук. Водночас він керує Українською фундацією фінансового розвитку сільського господарства та об’днанням громадян «Український кредитний фонд».

Сварка на виконкомі і «просування» будівництва

Розгляд цього будівництва у мерії тривав близько години. Під час цього депутати, які прийшли на засідання, пересварились із міським головою Андрієм Садовим.

Власне, на засідання прийшли відразу декілька обранців громади, які просили перенести видачу цієї містобудівної документації, оскільки до них масово звертались за допомогою місцеві мешканці. Люди занепокоєні сучасним станом соціальної інфраструктури, завантаженістю транспортних розв’язок і потребою нових, браком парковок. Тому обранці громади пропонували спочатку провести зустріч забудовника з місцевими жителями, аби обидві сторони таки знайшли порозуміння.

Мешканець мікрорайону Ростислав Вороновський розповів, що через розбудову житлових комплексів зараз гостро постає проблема транспортної розв’язки. Зокрема, люди хочуть, аби місто таки взялося за добудову мосту на вул. Науковій, для цього вони навіть зареєстрували відповідну петицію.

Також чоловік поскаржився, що забудовник спочатку обіцяв іти на діалог та співпрацю із місцевими мешканцями, однак так і не зробив цього.

«Я 40 років живу у цьому мікрорайоні і прекрасно знаю, що тут і як, чого він потребує. Житлові квартали, які з’явились за останні кілька років, не підкріплені жодною інфраструктурою. Представник забудовника запевняв нас, що все, що стосуватиметься цього будівництва, будуть обговорювати з громадою, будуть консультації і презентації, спільні напрацювання. До сьогодні цього не відбулось. Коли вже встановили паркан і почали розбирати «Арсен», нам вдалося вийти на контакт із представником забудовника. Ми запропонували укласти меморандум і утворити робочу групу щодо цього будівництва. Цього теж не сталось… Від імені громади я наполягаю, щоб спочатку був розгляд нашої петиції про будівництво мосту, потім – розгляд цього будівництва з підписанням меморандуму і створенням робочої групи та напрацюванням нормальних, цивілізованих рішень», – наголосив Ростислав Вороновський.

Своєю чергою головний архітектор проєктів ДП «Містопроект» Юрій Столяров запевнив, що майбутній комплекс не перешкоджатиме планам розбудови мосту чи іншим транспортним рішенням у цій частині Львова.

Його позицію підтримав і Антон Коломєйцев, який додав: «Вся забудова міститься поза межами червоних ліній. А виключно у їхніх межах ми можемо пропонувати транспортні рішення. Тобто будь-які майбутні рішення є можливі: і реалізація дворівневої розв’язки чи будь-якої іншої. Цей проєкт нічому не перешкоджатиме».

Депутати з мікрорайону також говорили про брак спортивних і рекреаційних зон, а також місць у школах і садочках, частина із яких вже є переповнена.

Вочевидь, у Ратуші були готові до таких дебатів, тому на засіданні був присутній представник управління освіти. Він відразу відзвітував, що в мікрорайоні є 7 шкіл, переповнені є дві з них: ліцей імені Пулюя та початкова школа «Школа радості». Водночас ще чотири освітні заклади мають ще 280 вільних місць.

Зі свого боку представник забудовника пообіцяв відкрити в одному з будинків, що знаходитиметься відразу біля церкви, медіатеку площею 200-300 м кв. При цьому він не уточняв форму власності і не заявляв про готовність компанії віддати це приміщення місту.

«Крім того, поміж будівлями будуть облаштовані променади, які будуть транзитними для мікрорайону, де ми хочемо облаштувати сучасний громадський простір. Це не буде банальне рішення, крім озеленення, ми плануємо там встановити мистецькі інсталяції», – додав до обіцянки представник забудовника Володимир.

Сам Андрій Садовий довгий час зберігав нейтралітет, давав слово і вислуховував усі сторони. Але зрештою його терпіння увірвалось, тож у якийсь момент мер почав у досить агресивній формі натякати на упередженості депутатів, які прийшли на засідання.

«Коли люди мають у власності земельну ділянку і звертаються до міста з бажанням навести там порядок, зробити до тисячі робочих місць, приходить багато депутатів. Коли ми видаємо містобудівні на орендовану [у міста] ділянку, депутати не приходять…», – сказав Андрій Садовий, принагідно нагадавши, що депутат-забудовник Назарій Бербека отримав в оренду не менше 3 га землі під будівництво у мікрорайоні Під Голоском.

«Друзі мої, люди мають землю у приватній власності! У вас є питання до інфраструктури? Керівник «Містопроекту» говорить чітко, що жодних проблем з транспортною інфраструктурою тут немає. Будем будувати тут чи міст, дво- чи трирівневу розв’язку, будь-що – проблем нема. Що ще? Будемо створювати проблеми підприємцям? Не дати їм будувати, щоб потім до них підходили всякі жулікі і вимагали хабарі? Ні, цього не буде, шановні колеги. Цього допустити я не дам», – резюмував міський голова, зриваючись на напівкрик.

Після таких емоційних висловлювань депутати звинуватили міського голову у маніпуляції, а заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач раптово зізнався, що отримав SMS із погрозами. За його словами, у повідомленні йшлося про те, що питання цього будівництва не можна приймати на виконкомі.

Цю тему продовжила й депутатка Наталія Шелестак, яка розказала, що теж отримувала повідомлення з закликом не приходити на засідання і не відстоювати позицію місцевих мешканців.

Зрештою після тривалих дискусій і сварок Андрій Садовий поставив на голосування видачу п’ятьох містобудівних умов та обмежень, бо, на його думку, зволікання з прийняттям цих рішень буде корупцією.

«Я в корупційних схемах брати участь не хочу, тому прошу вас, шановні колеги, визначатися. Я за те, щоб ми мали робочі місця у Львові, податки, щоб ми мали архітектуру, яка надихає. Той приклад, який я бачу, є збалансований і красивий», – підсумував міський голова.

Члени виконавчого комітету прийняли всі рішення одностайно.

Наостанок депутатка Наталія Шелестак поцікавилась, чи не має член виконкому Олег Лаврик конфлікту інтересів, на що той відповів: «Я знаю законодавство, якби у мене був конфлікт інтересів, то я, звичайно, оголосив про це перед голосуванням».

Додамо, що земельну ділянку на вул. Княгині Ольги, 120, де зараз будуть будувати масштабний житлово-офісний комплекс, місто ще у 2001 році продало ТзОВ «Торгова Компанія Інтермаркет» під ведення підприємницької діяльності. Її, вочевидь, потім підприємство перепродало.

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