Садовий шукатиме гранти для будівництва міського архіву на Трускавецькій

Сьогодні, 7 лютого, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради було прийнято рішення надати ЛКП «Ратуша-сервіс» функції замовника проєктно-кошторисної документації та супутніх до проєктування послуг міського архіву на вул. Трускавецькій. Водночас мер Львова Андрій Садовий вважає, що для зведення архіву варто долучити фінансування з грантових фундацій, передає Львівський портал.

«Оскільки мова йде про будівництво нового сучасного архіву, то дуже корисно звернутися до міжнародних організацій, можливо податися на грант… Тому було би дуже корисно, щоби ми спільно подумали про можливість залучення додаткового фінансування з грантових фундацій та інших структур Європейського Союзу, щоб могли мати більш активний поступ в цьому питанні», – сказав мер Львова.

Зазначимо, локація міського центру архіву є на розі вул. Пулюя – Трукавецької, поблизу вул. Кульпарківської.

Фото: Варіанти

Нагадаємо, 21 червня 2017 року у Львові оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію будівлі міського архіву, а 27 вересня 2017 був оголошений переможець. Тоді у конкурсі перше місце отримала творча архітектурна майстерня «КУДІН», авторський колектив: Віктор Кудін, Михайло Карнаухов, Ольга Рябова, Надія Бесараб, Людмила Косік (м.Київ).

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Паредбачається, що архів матиме відкриту терасу, яка може використовуватися як зона відпочинку або вечірній кінотеатр. Крім цього, цей об’єкт має заглиблення навколо споруди на мінус перший поверх, де облаштовано скейт-парк. На першому поверсі передбачена велика зона, яка може використовуватися для зібрань, є кафе і лаундж-зона, де люди можуть збиратися і працювати як у коворкінгу. А також переможцю конкурсу вдалось зменшити майбутнього архіву, оскільки було запропоновано розсувну систему стелажів.