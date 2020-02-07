ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий шукатиме гранти для будівництва міського архіву на Трускавецькій

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 7 лютого, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради було прийнято рішення надати ЛКП «Ратуша-сервіс» функції замовника проєктно-кошторисної документації та супутніх до проєктування послуг міського архіву на вул. Трускавецькій. Водночас мер Львова Андрій Садовий вважає, що для зведення архіву варто долучити фінансування з грантових фундацій, передає Львівський портал.

 

«Оскільки мова йде про будівництво нового сучасного архіву, то дуже корисно звернутися до міжнародних організацій, можливо податися на грант… Тому було би дуже корисно, щоби ми спільно подумали про можливість залучення додаткового фінансування з грантових фундацій та інших структур Європейського Союзу, щоб могли мати більш активний поступ в цьому питанні», – сказав мер Львова.

Зазначимо, локація міського центру архіву є на розі вул. Пулюя – Трукавецької, поблизу вул. Кульпарківської.

Фото: Варіанти

Нагадаємо, 21 червня 2017 року у Львові оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію будівлі міського архіву, а 27 вересня 2017 був оголошений переможець. Тоді у конкурсі перше місце отримала творча архітектурна майстерня «КУДІН», авторський колектив: Віктор Кудін, Михайло Карнаухов, Ольга Рябова, Надія Бесараб, Людмила Косік (м.Київ).

Зображення: Твоє місто

Паредбачається, що архів матиме відкриту терасу, яка може використовуватися як зона відпочинку або вечірній кінотеатр. Крім цього, цей об’єкт має заглиблення навколо споруди на мінус перший поверх, де облаштовано скейт-парк. На першому поверсі передбачена велика зона, яка може використовуватися для зібрань, є кафе і лаундж-зона, де люди можуть збиратися і працювати як у коворкінгу. А також переможцю конкурсу вдалось зменшити майбутнього архіву, оскільки було запропоновано розсувну систему стелажів.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...