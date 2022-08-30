Суд відпустив волонтерів Дзиндру і Музичука під особисте зобов’язання

У вівторок, 30 серпня, Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, яких підозрюють у перепродажі автомобілів, що були призначені для ЗСУ. Суд відпустив їх під особисті зобов’язання на один місяць, повідомляє Zaxid.Net.

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником «Музею ідей». Разом із своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, він активно долучився до волонтерського руху з початком повномасштабного вторгнення росіян.

Кілька днів тому правоохоронці оголосили Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку підозри у продажі гуманітарної допомоги. Їх обвинувачують у продажі чотирьох авто, які були ввезені в Україну для потреб ЗСУ, на загальну суму 20,7 тис. євро.

Водночас самі волонтери стверджують, що справа є фальсифікованою, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи.

На засіданні суду на підтримку волонтерів виступили депутати ЛОР від «ЄС» Святослав Шеремета, Петро Цеголко, Соломія Риботицька, депутатка ЛОР від «Самопомочі» Леся Кобецька, колишня народна депутатка Ірина Подоляк, нардеп Ярослав Рущишин, депутатка Львівської міськради від «Самопомочі» Юлія Хомчин.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомого львівського художника обвинувачують у перепродажі авто для ЗСУ.

Фото: Ірина Подоляк

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