Єврокомісія зупинила спрощений візовий режим для росіян: що це означає

Єврокомісія затвердила рішення щодо повної зупинку дії угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ з 12 вересня. Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Так, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив. що росіяни більше не матимуть привілейованого доступу до країн Європейського Союзу, адже вони не розділяють їхні цінності.

«Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти», – сказав він.

Що означає призупинення угоди?

Перш за все, візовий збір для громадян Росії зросте з 35 до 80 євро. Для отримання візи росіяни мають надати більше документів, відповідно, термін опрацювання заяв стає більшим.

Стандартний термін для ухвалення рішення консульствами щодо заяв на отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів.

Окрім того, росіяни більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Депутати від польської партії «Право і справедливість» вже підготували проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам.

Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Зазначимо, саме Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.

Наголосима, Естонія, Польща, Литва та Латвія згодом таки закривають свої кордони для росіян із шенгенськими візами. Заборона в’їзду почне діяти вже в ніч на 19 вересня.