Польща ініціювала заборону на видачу віз росіянам

Депутати від партії «Право і справедливість» підготували проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам. Про це пише Європейська правда з посиланням на Niezalezna.

На пресконференції політики зазначили, цей крок необхідний не лише для того, щоб прихильники війни в Україні також відчули наслідки, а й щоб запобігти розвідувальній загрозі, яка в основному стосується країн східного флангу НАТО.

Депутати Каспер Плажинський і Пьотр Полак заявили, що саме країни східного флангу НАТО, включно з Польщею, найбільше страждають через проникнення «різного роду дивних людей з російського боку» та розвідувальної діяльності.

«Польща, як і інші країни Центральної Європи, Балтії, скандинавські країни, рішуче виступає за припинення візового і туристичного руху з Росією. Не може бути так, щоб росіяни вільно приїжджали в країни Європи, в наші міста, столицю, щоб відпочити», – сказав Плажинський.

Він стверджував, що переважна більшість російського суспільства схвалює вторгнення в Україну. «Саме тому сьогодні ми виступили з ініціативою в комітеті у справах ЄС ухвалити на наступному засіданні проєкт постанови Сейму про підтримку політики уряду в цьому питанні та підтримку інших країн нашого регіону, які також підтримують таку політику», – підкреслив депутат.

Він додав, що розраховує на підтримку проєкту постанови опозицією.

Плажинський повідомив, що засідання комітету у справах ЄС заплановане на 14 вересня. Якщо він підтримає проєкт постанови, то Сейм може проголосувати за нього під час наступного засідання 16 вересня.

Зазначимо, раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава однозначно виступає за те, аби громадяни рф не могли подорожувати до ЄС.

Як повідомляв Львівський портал, 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з рф і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, Франція, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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