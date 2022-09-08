ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині

Українські військові звільнили 20 населених пунктів та просунулися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів на Харківському напрямку. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційному агентстві Міністерства оборони України «АрміяInform».

Так, у четвер, 8 серпня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що з початку тижня на Харківському напрямку українські військові ведуть активні бойові дії для відновлення контролю над захопленими територіями.

«Наразі військові вклинилися в глибину оборони противника до 50 кілометрів. В ході активних дій на Харківському напрямку звільнено 20 населених пунктів. Тривають фільтраційні дії», – зазначив Громов.

Окрім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись у глибину до 2 кілометрів на Херсонському напрямку.

До того українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони рашистів на окупованій Херсонщині. 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

Тоді начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ ЗСУ є на різних напрямках, але не буде говорити, де саме, щоб росіяни отримали сюрприз.

Окрім того, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 4 вересня підтвердили, що контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Разом із тим експерти припускають, що швидкість наступу ЗСУ може наростати з кожним днем, але російська армія, ймовірно, чинитиме опір й атакуватиме артилерією та авіацією не лише наші підрозділи, а й деокуповані населені пункти.

Також українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму.