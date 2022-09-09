Фрідман хоче відкупитись від санкцій 1 мільярдом доларів, – ЗМІ

Російський олігарх Міхаіл Фрідман хоче перевести 1 млрд доларів своїх статків в український «Альфа-банк», власником якого він є. Таким чином він хоче досягнути зняття санкцій Великої Британії. Про це пише Економічна правда з посиланням на The Wall Steet Journal.

«Альфа-Банк Україна» запропонував посадовцям у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів своїх особистих статків. Про такий намір було відомо ще з травня, і тоді в НБУ зауважували, що 1 млрд доларів – це вдвічі більше, ніж власний капітал банку, який зараз не відчуває в ньому гострої потреби і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність.

Голова наглядової ради «Альфи» Роман Шпек заявляв, що акціонери, зокрема Фрідман, хочуть підтримати банк, щоб він «залишався керованим і продовжував працювати на користь українській економіці». Шпек зазначив, що «Альфа-Банк Україна» направив свою пропозицію до Національного банку в червні.

У коментарі WSJ він повідомив, що ці гроші будуть використані для фінансування важливих проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою.

При цьому Шпек заперечив, що запропонована передача коштів мала на меті забезпечити послаблення санкцій. Фрідман також заперечував, що робив Україні пропозицію quid pro quo.

«Для нас це дійсно важливий економічний проєкт і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хочуть інвестувати 1 млрд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні», – запевнив Шпек.

«Я не вважаю це якоюсь спекуляцією чи грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або скасувати санкції. Це зовсім інше питання», – додав він.

Фрідману знадобиться спеціальний дозвіл від ЄС, щоб отримати доступ і переказати гроші зі своїх рахунків в Україну. Минулого тижня «Альфа-Банк Україна» звернувся до Ради Європи від його імені, повідомив Шпек.

Підприємці та компанії, які потрапили під санкції, також звертаються до влади США, Британії та інших західних держав, у пошуку способів пом’якшити санкції, зберегти свої статки та звільнити заморожені активи.

За словами людей, обізнаних з цими дискусіями, десятки росіян, які потрапили під санкції, розглядають подібні кроки, щоб позбутися фінансової скрути через санкції.

«Є багато сторін, які звертаються до Мінфіну США та Державних департаментів з проханням виключити їх зі списків», – сказав Еріх Феррарі, адвокат, який раніше представляв кілька відомих цілей санкцій.

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що уряд у Києві розглядатиме пропозицію Фрідмана лише як частину ширшої структури, яка може включати фонд, який розглядають для допомоги Україні.

«Це має бути загальний підхід до всіх підсанкційних росіян», – сказав Шурма.

«Мета санкцій – не отримати гроші від деяких багатих росіян», – додав Ростислав Шурма. «Мета санкцій – створити гідний тиск на еліти, щоб вони припинили війну».

Нагадаємо, Міхаіл Фрідман – російський олігарх, проти якого через зв’язки з владою РФ були накладені санкції ЄС та Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США наклали проти Фрідмана санкції ще у 2018 році.

Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та «Альфа-груп», до якого входить, зокрема «Альфа-банк» та Borjomi International. Остання, крім того, що є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні, на ринку представлена низкою брендів, зокрема, водами «Моршинська» та «Миргородська». У червні суд арештував активів «Моршинської» на понад 53 млн грн.

Крім того, до Letter One входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора «Київстар».

Як відомо, Міхаіл Фрідман, який є уродженцем Львова, також є засновником відомого джазового фестивалю у Львові.

Як писав Львівський портал, Фрідман засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну, хоча до цього не висловлювався щодо російської агресії. А згодом стало відомо, що олігарх хоче отримати українське громадянство та перереєструвати свої основні активи до України.

Російський Forbes оцінює статки Міхаіла Фрідмана у 15,5 млрд доларів. Також його вважають 11 найбагатшою людиною у Великій Британії.

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