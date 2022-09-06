Повітряна тривога в Україні: ЗСУ збили 5 зі 6 російських ракет

У вівторок вранці, 6 вересня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї наші зенітно-ракетні підрозділи збили 5 зі 6 крилатих ракет, які випустила росія з району Каспійського моря. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Йдеться про крилаті ракети Х-101, які російській окупаційні війська випустили з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. 5 зі 6 ракет українські зенітники збили на півдні та сході України.

Ще одна ракета, як відомо, влучила в нафтобазу у Кривому Розі. Там спалахнула пожежа, яку намагаються загасити.

Зазначимо, що вартість однієї крилатої ракети Х-101 оцінюють до 10 млн доларів.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України збивають до 70% російських ракет. Загалом із початку повномасштабного вторгнення рф випустила по Україні вже 3500 ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

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