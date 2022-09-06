ОСТАННІ НОВИНИ

Повітряна тривога в Україні: ЗСУ збили 5 зі 6 російських ракет

Наталя Дуляба

|

У вівторок вранці, 6 вересня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї наші зенітно-ракетні підрозділи збили 5 зі 6 крилатих ракет, які випустила росія з району Каспійського моря. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Йдеться про крилаті ракети Х-101, які російській окупаційні війська випустили з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. 5 зі 6 ракет українські зенітники збили на півдні та сході України.

Ще одна ракета, як відомо, влучила в нафтобазу у Кривому Розі. Там спалахнула пожежа, яку намагаються загасити.

Зазначимо, що вартість однієї крилатої ракети Х-101 оцінюють до 10 млн доларів.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України збивають до 70% російських ракет. Загалом із  початку повномасштабного вторгнення рф випустила по Україні вже 3500 ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал