Окупанти вдарили по Кривому Рогу. Горить нафтобаза

У вівторок вранці, 6 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Ворожі ракети влучили по Кривому Розі близько 09:30 год. «Приліт» прийшовся на нафтобазу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає.

«У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг», – написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, зранку 6 вересня по всій території України оголошували повітряну тривогу. На Львівщині вона тривала майже годину – зі 07:40 до 08:33 год.

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