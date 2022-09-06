ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти вдарили по Кривому Рогу. Горить нафтобаза

Наталя Дуляба

|

У вівторок вранці, 6 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Ворожі ракети влучили по Кривому Розі близько 09:30 год. «Приліт» прийшовся на нафтобазу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає.

«У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг», – написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, зранку 6 вересня по всій території України оголошували повітряну тривогу. На Львівщині вона тривала майже годину – зі 07:40 до 08:33 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал