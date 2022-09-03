росіяни не очікували наступу ЗСУ на Херсонщині, – британська розвідка

Наступальні дії Збройних Сил України на Херсонщині стали певною тактичною несподіванкою для російських військ. Тому командуванню рф невдовзі доведеться визначатись, куди кинути доступні резерви. Про це йдеться в огляді британської розвідки за 3 вересня, який опублікувало Міноборони Великобританії.

Так, у британській розвідці кажуть, що з 29 серпня українські військові відновили наступальні дії на півдні.

«Одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на захід від річки Дніпро, зосереджене на трьох напрямках у межах окупованої росією Херсонської області. Операція має обмежені найближчі цілі, але українські сили, ймовірно, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням та керівництвом у російських збройних силах», – йдеться в огляді.

Оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та в Харківському напрямку, кажуть у британській розвідці, «ключовим рішенням для російських командувань найближчими днями буде те, куди ж направити будь-який оперативний резерв, який вони зможуть створити».

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Через прорив першої лінії оборони на окупованій Херсонщині 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати. Втім українців закликають дотримуватись режиму інформаційної тиші, аби не заважати військовим роботи свою роботу.

Це стосується поширення будь-якої інформації про хід бойових дій, в тому числі й про населені пункти, які можуть бути звільнені. Потрібно дочекатись, коли такі дані спершу повідомить Генштаб чи Міноборони.

Українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку ворог прокладав у районі села Львове.

2 вересня в ЗСУ заявили, що українські захисники зуміли призупинити ворожу логістику на півдні, тож окупанти матимуть проблеми із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

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