На півдні України знищили ще два ворожі пункти управління, склади і ППО

Українські військові на півдні знищили ще два пункти управління окупантів, склади з боєприпасами, засоби протиповітряної оборони і радіолокаційну станцію. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь» у Facebook.

У середу, 31 серпня, Збройні Сили на півдні України продовжили нищити логістичні шляхи ворога, пункти управління, місця скупчення сил і засобів окупантів.

Так, наші ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по двох пунктах управління, двох складах із боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах, де зосередилась ворожа артилерія.

Також українська армія закріпила свій вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами, по яких били й напередодні.

Підтверджені втрати російських окупантів становлять: 15 рашистів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс «Тор», ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост», 6 одиниць автомобільної бронетехніки та 2 склади боєприпасів.

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони рашистів на окупованій Херсонщині. 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

У Генштабі цю інформацію поки ніяк не коментують, однак речниця Сил оборони півдня заявила, що в цій оперативній зоні ЗСУ розпочали наступальні дії. Тому українців закликають дотримуватись режиму інформаційної тиші, аби не заважати військовим роботи свою роботу. Це стосується поширення будь-якої інформації про хід боїв, в тому числі й про населені пункти, які можуть бути звільнені. Потрібно дочекатись, коли такі дані спершу повідомить Генштаб чи Міноборони.

Додамо, що українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку ворог прокладав у районі села Львове.

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