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Російські окупанти вбили 133 українських спортсменів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 133 українських спортсменів і тренерів. Про це іністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив у Facebook.

«На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів. Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів», – йдеться в повідомленні.

Міністр додав, відеоролик про загиблих спортсменів «Янголи спорту».


Нагадаємо, нещодавно у боях проти російських окупантів загинув львівський спортсмен Микола Забавчук. Також у бою на Луганщині загинув 22-річний львівський футболіст Петро Гаврилів. У Маріуполі від російських снарядів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. У битві за це місто на початку квітня загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.

Також відомо, що наприкінці квітня під Харковом загинув ексфутболіст ФК «Львів» Артур Гриценко. У боротьбі проти окупантів свої життя віддали й срібний призер Invictus Games Дмитро Сидорук, 23-річний пауерліфтер Юрій Лучечко, віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.

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