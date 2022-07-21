Населення Львівщини боргує майже 2 млрд грн за спожитий газ

Понад 60% колишніх клієнтів ТОВ «Львівгаз збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», мають борг перед компанією. Побутові споживачі заборгували підприємству 1,9 мільярда гривень за газ, який було спожито до 1 травня поточного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ТОВ «Львівгаз збут».

У компанії нагадують споживачам, що необхідно розрахуватися за вже спожитий газ.

«Сім років наша компанія безперебійно та надійно забезпечувала населення газом. Зі свого боку ми чітко виконували договірні зобов’язання. Тому нагадуємо клієнтам, які мають заборгованість перед компанією, що необхідно здійснити оплату за газ, який вони використали для своїх потреб», – наголосив директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

За його словами, серед клієнтів компанії є «рекордсмени», які накопичили багатотисячні борги. Очолює такий антирейтинг мешканець Стрия, який використав газу на 332 тисячі гривень і досі не розрахувався.

Згідно з «Правилами постачання природного газу», споживачі зобов’язані здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником.

«Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після виключення побутового споживача з Реєстру його споживачів в інформаційній платформі зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за його наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку», – нагадують газовики.

Звертаємо увагу, що в липні паперові та електронні рахунки від ТОВ «Львівгаз збут» отримають лише ті побутові споживачі, які мали заборгованість перед компанією за спожитий газ станом на 30 квітня 2022 року.

Нагадаємо, з 1 травня побутових клієнтів ТОВ «Львівгаз збут» було автоматично переведено до «постачальника останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує ГК «Нафтогаз України». ТОВ «Львівгаз збут» продовжує обслуговувати бізнес-клієнтів, яким постачає блакитне паливо та електроенергію.

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