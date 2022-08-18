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Суд повернув громаді ще дві викрадені земельні ділянки у Брюховичах

Андрій Котенський

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Шевченківським районним судом міста Львова задоволено позов Галицької окружної прокуратури міста Львова про витребування із незаконного володіння у Брюховичах двох земельних ділянок лісового фонду загальною вартістю 3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними відомства, селищна рада Брюхович ухвалила рішення про розпорядження землями державної власності, не маючи на те відповідних повноважень. Землі, які перебували у постійному користуванні Державного підприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» незаконно продали фізичній особі.

«Своїм протиправним рішенням селищна рада відчужила суб’єкту господарювання земельну ділянку, яку в подальшому на підставі договору купівлі-продажу продано фізичній особі. Завдяки заходам вжитим прокуратурою, дві земельні ділянки лісового фонду повернуто у власність держави», – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що раніше прокурори вже повернули дванадцять земельних ділянок, які були незаконно відчужені селищною радою Брюхович. Зараз провадження стосовно решти незаконно відчужених ділянок перебувають на стадії судового розгляду.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за розкрадання лісу у Брюховичах судять посадовець Львівського міського управління земельних ресурсів.

землю у Брюховицькому лісі крадуть уже не вперше. Так, влітку 2020 року п’ятеро громадян нелегально оформили право власності на шість ділянок площею по 0,15 га кожна, а потім продали їх. Тоді вартість цієї землі оцінювали у 9 млн грн. Всю цю оборудку оформив держреєстратор Солонківської сільради.

Одному із учасників такої схеми, 62-річному чоловіку, влітку 2021 року винесли вирок. За підробку документів і незаконну приватизацію ділянки шахрай відбувся умовним терміном.

Ймовірною підставою для таких земельних оборудок стало те, що ще у 2016 році посадовці Міноборони «посунули» межі ділянок, тож 1,39 га лісу у Брюховичах перейшли до підпорядкування місцевої селищної ради. Вона своєю чергою безкоштовно роздала громадянам ділянки, а ті їх швидко продали.

Нещодавно стало відомо, що шахрайка, яка нелегально отримала землю в Брюховицькому лісі, хотіла провести ще одну махінацію, аби не провертати її державі. Втім їй не дали цього зробити.

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