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За махінації з землею у Брюховицькому лісі шахрай відбувся умовним терміном

Наталя Дуляба

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62-річний чоловік, який підробив документи і незаконно приватизував ділянку серед лісу у Брюховичах, відбувся умовним терміном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Махінації з землею у Брюховицькому лісі провели торік у липні. Тоді 62-річний уродженець Сокальського району на підставі підробленого документу зареєстрував право власності на земельну ділянку, яка є держвласністю і належить до земель лісового фонду.

На той момент ділянкою користувалось держпідприємство «Львівський селекційно-насіннєвий центр». Однак зловмисник незаконно приватизував її, а потім продав. Вартість землі оцінили у понад 1,5 млн грн.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

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Нещодавно суд виніс вирок фігуранту справи. 62-річного чоловіка визнали винним і призначили 5 років тюрми із позбавленням права рік обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а також конфіскацію майна.

Однак на підставі ст.75 ККУ суд звільнив засудженого від відбування покарання, призначивши йому випробувальний терміном на 1 рік.

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