За махінації з землею у Брюховицькому лісі шахрай відбувся умовним терміном

62-річний чоловік, який підробив документи і незаконно приватизував ділянку серед лісу у Брюховичах, відбувся умовним терміном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Махінації з землею у Брюховицькому лісі провели торік у липні. Тоді 62-річний уродженець Сокальського району на підставі підробленого документу зареєстрував право власності на земельну ділянку, яка є держвласністю і належить до земель лісового фонду.

На той момент ділянкою користувалось держпідприємство «Львівський селекційно-насіннєвий центр». Однак зловмисник незаконно приватизував її, а потім продав. Вартість землі оцінили у понад 1,5 млн грн.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Реклама партнерів

Нещодавно суд виніс вирок фігуранту справи. 62-річного чоловіка визнали винним і призначили 5 років тюрми із позбавленням права рік обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а також конфіскацію майна.

Однак на підставі ст.75 ККУ суд звільнив засудженого від відбування покарання, призначивши йому випробувальний терміном на 1 рік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.