ОСТАННІ НОВИНИ

Шахрайка з Брюховицького лісу намагалась повернути собі землю

Наталя Дуляба

|

Жінці, яка нелегально набула у власність землю в Брюховицькому лісі, не дозволили провести ще одну махінацію, аби не провертати її державі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівської області.

Йдеться про кілька земельних ділянок, розташованих на території Брюховицького лісу. Вони є землями лісового фонду, їхню вартість оцінили у 5,5 млн грн.

Прокурори вже встановили і довели у суді, що ними незаконно заволоділа якась жінка, жодних деталей про яку чомусь не наводять. Суд першої інстанції визнав її винною і зобов’язав повернути землю у власність держави.

Фігурантка справи цього не зробила, а натомість провела ще одну схему – об’єднала кілька земельних ділянок в одну загальною площею 0,2226 га. Однак і це не допомогло їй залишити собі землю, адже суд апеляційної інстанції все одно постановив повернути її державі.

Наразі тривають заходи щодо забезпечення реального виконання судового рішення.

Нагадаємо, землю у Брюховицькому лісі крадуть уже не вперше. Так, влітку 2020 року п’ятеро громадян нелегально оформили право власності на шість ділянок площею по 0,15 га кожна, а потім продали їх. Тоді вартість цієї землі оцінювали у 9 млн грн. Всю цю оборудку оформив держреєстратор Солонківської сільради.

Одному із учасників такої схеми, 62-річному чоловіку, влітку 2021 року винесли вирок. За підробку документів і незаконну приватизацію ділянки шахрай відбувся умовним терміном.

Ймовірною підставою для таких земельних оборудок стало те, що ще у 2016 році посадовці Міноборони «посунули» межі ділянок, тож 1,39 га лісу у Брюховичах перейшли до підпорядкування місцевої селищної ради. Вона своєю чергою безкоштовно роздала громадянам ділянки, а ті їх швидко продали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів