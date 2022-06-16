Шахрайка з Брюховицького лісу намагалась повернути собі землю

Жінці, яка нелегально набула у власність землю в Брюховицькому лісі, не дозволили провести ще одну махінацію, аби не провертати її державі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівської області.

Йдеться про кілька земельних ділянок, розташованих на території Брюховицького лісу. Вони є землями лісового фонду, їхню вартість оцінили у 5,5 млн грн.

Прокурори вже встановили і довели у суді, що ними незаконно заволоділа якась жінка, жодних деталей про яку чомусь не наводять. Суд першої інстанції визнав її винною і зобов’язав повернути землю у власність держави.

Фігурантка справи цього не зробила, а натомість провела ще одну схему – об’єднала кілька земельних ділянок в одну загальною площею 0,2226 га. Однак і це не допомогло їй залишити собі землю, адже суд апеляційної інстанції все одно постановив повернути її державі.

Наразі тривають заходи щодо забезпечення реального виконання судового рішення.

Нагадаємо, землю у Брюховицькому лісі крадуть уже не вперше. Так, влітку 2020 року п’ятеро громадян нелегально оформили право власності на шість ділянок площею по 0,15 га кожна, а потім продали їх. Тоді вартість цієї землі оцінювали у 9 млн грн. Всю цю оборудку оформив держреєстратор Солонківської сільради.

Одному із учасників такої схеми, 62-річному чоловіку, влітку 2021 року винесли вирок. За підробку документів і незаконну приватизацію ділянки шахрай відбувся умовним терміном.

Ймовірною підставою для таких земельних оборудок стало те, що ще у 2016 році посадовці Міноборони «посунули» межі ділянок, тож 1,39 га лісу у Брюховичах перейшли до підпорядкування місцевої селищної ради. Вона своєю чергою безкоштовно роздала громадянам ділянки, а ті їх швидко продали.

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