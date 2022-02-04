Судитимуть посадовців Міноборони за махінації з землею у Брюховицькому лісі

На Львівщині посадовці незаконно змінили межі земельної ділянки, через що Міністерство оборони України втратило майже півтора гектара землі у Брюховичах. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2016 році начальник та інженер квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони у Львові незаконно зсунули межі земельної ділянки. Так, 1,39 га землі Міністерства стали власністю територіальної громади Брюхович. Пізніше селищна рада безкоштовно передала землю громадянам, які її продали.

Наразі справу передано до суду, а на ділянку накладено арешт. Посадовців обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Підозрюваним загрожує до десяти років за ґратами.

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Фото: ДБР