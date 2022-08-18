Площу у Львові назвали на честь відомого фантаста Станіслава Лема

Площу на перехресті вулиць Сахарова – Вітовського назвали на честь відомого письменника-фантаста, уродженця Львова Станіслава Лема. «За» відповідну ухвалу 18 серпня під час сесії Львівської міськради проголосували 42 депутати, передає Львівський портал.

Відтепер площа, розташована на перехресті вулиць Сахарова – Вітовського, називається площею Станіслава Лема. Таким чином Львів вшанував пам’ять свого уродженця, який став всесвітньо відомим письменником-фантастом.

Найближчим часом тут мають встановити відповідні вказівники.

Як відомо, Станіслав Лем народився 12 вересня 1921 року у Львові. До 1941 року він разом зі сім’єю жив у будинку №4 на вул. Богдана Лепкого. Торік будівлю ознакували меморіальною дошкою.

Також торік, відзначаючи 100-річчя з дня народження Станіслава Лема, у Львові на території інноваційно-креативного простору Lem Station відкрили великий тематичний мурал. Зауважимо, що Lem Station облаштовують на території старого трамвайного депо якраз біля перейменованого уже перехрестя вулиць Сахарова – Вітовського.

Довідково: Станіслав Лем (1921 – 2006) – польський письменник-фантаст єврейського походження. Від народження і до 1941 року жив у Львові, але нацистська окупація змусила його втікати з міста.

Станіслав Лем навчався у 2-й львівській гімназії (нині – Ліцей № 8, що на вул. Підвальній, 2). У 1939-му він вступив до новоствореного Львівського медичного інституту, однак його так і не закінчив. Про свої дитячі та юнацькі роки у Львові згодом написав в автобіографічній книжці «Високий Замок».

Станіслав Лем є найпопулярніший серед польських письменників за кількістю мов, якими перекладені його твори.

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