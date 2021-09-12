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У Львові відкрили меморіальну таблицю Станіславу Лему

Аліса Белей

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У суботу, 12 вересня, у Львові відбулося урочисте відкриття меморіальної таблиці Станіславу Лему на фасаді будинку, де мешкала родина Лемів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цими днями Львів відзначає 100-ліття визначного львів’янина, відомого на весь світ письменника-фантаста Станіслава Лема.

Зокрема, сьогодні відбулось урочисте відкриття меморіальної таблиці Станіславу Лему на фасаді будинку, де мешкала родина Лемів, на вул. Б. Лепкого, 4.

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«Тут, у цьому місці народився такий великий письменник. На 52 мови перекладені його книжки, наклади – понад 40 млн книжок. Це один з найбільших письменників 20 століття. Його наукова фантастика – це книжки, які знають у всьому світі, на них творені фільми.

Ми раді, що власне у Львові та у Кракові перебував цей великий чоловік. Так він єднає два наші міста – Львів і Краків. Це приклад нашого зв’язку. Знаю, що недавно ви святкували 30-річчя Незалежності України. Хочу побажати, аби ви жили в мирі, спокої, щоб не було війни, щоб ви повернули все, що вам належить», – сказав депутат Краківської міської ради Славомір Пєтжик.

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