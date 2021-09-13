У Львові відкрили ще один мурал

У неділю, 12 вересня, з нагоди відзначення 100-річчя Станіслава Лема у Львові відкрили мурал на честь цього всесвітньо знаного письменника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До 100-ліття всесвітньо знаного письменника – фантаста, футуролога та філософа Станіслава Лема відзначили низкою заходів. Зокрема, на стіні компресорної станції, яка розташована на території колишнього трамвайного депо на вул. Вітовського у Львові, відкрили мурал на його честь.

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Мурал відкрили у рамках спільного проекту з м. Катовіце «Нам не потрібні інші світи. Нам потрібні дзеркала». Його створили митці Віталій та Сергій Грехи.

Довідка. Львів – рідне місто Станіслава Лема, де він сформувався як особистість, навчався в гімназії та університеті, написав перший фантастичний роман, прожив першу третину свого життя.

17 липня 1945 родина Лемів репатріювалася до Кракова, де Станіслав вступив на медичний факультет Ягеллонського університету.

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