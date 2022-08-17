41% закладів освіти в Україні підготували до очного навчання

Станом на 15 серпня до навчання в очному форматі готовий 41% закладів освіти в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

У повідомленні йдеться, що станом на середину липня перевірили понад 21 тис. закладів освіти, що складає 80% від загальної кількості. До початку освітнього процесу в очній формі навчання готово близько 41% закладів освіти.

За словами Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного навчання. Також Міністр зауважив, якщо потужності захисних споруд є недостатніми для укриття всіх учнів/студентів, то освітній процес може бути організований в різні зміни упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Водночас міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що МВС закріпили за кожним закладом освіти в регіонах рятувальника – конкретного працівника, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині близько 43% навчальних закладів забезпечені укриттями і зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі.

Зазначимо, що перед початком навчального року школи Львова також обстежили на відповідність вимог щодо облаштованих укриттів. У мерії стверджують, що 84% шкіл мають власні укриття, 16% закладів освіти таких сховищ не мають. Тому школам Львова рекомендують поєднати очну та дистанційну форму навчання.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська ОВА пропонує школам очний формат навчання, але вимагає облаштувати укриття.

Раніше в Міносвіти заявили, що навчальний процес в режимі офлайн в Україні почнеться лише там, де освітні заклади підтвердять умови безпеки для дітей та педагогів.

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