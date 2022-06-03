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Школи Львівщини готуються відновити з вересня очне навчання

Ольга Денисяка

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З 1 вересня у школах Львівщини готуються відновити очне навчання. Обов’язковою умовою є наявність бомбосховищ. Про це йдеться у Facebook Департамент освіти і науки Львівської ОВА.

Зазначається, що відновлення навчання в очному форматі можливе лише за умови наявності бомбосховищ, які облаштовують у підвальних приміщеннях навчальних закладів.

Окрім цього, в багатьох школах дотепер проживають внутрішньо переміщені особи, а частину шкільних автобусів передали на потреби армії. Це питання, які громади мають вирішити до початку нового навчального року.

«Діти повинні піти до школи та здобувати якісну освіту. Необхідно зробити усе можливе, щоб з 1 вересня навчання відбувалося у звичному режимі та було безпечним для учасників освітнього процесу. Враховуючи небезпечну ситуацію в країні, відкриття шкіл можливе лише за наявності укриттів на випадок обстрілів», – зазначив директор департаменту освіти Львівської ОВА Олег Паска.

Керівники закладів освіти отримали розпорядження облаштувати укриття відповідно до санітарно-технічних норм, розробити план переселення внутрішньо переміщених осіб із будівель навчальних закладів та підготувати школи до початку навчального року.

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