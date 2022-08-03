43% шкіл Львівщини готові до очного навчання

На Львівщині близько 43% навчальних закладів забезпечені укриттями і зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

«На Львівщині близько 43% навчальних закладів готові до проведення занять у своїх приміщеннях, це означає, що вони забезпечені відповідними укриттями і вони зможуть розпочати навчальний процес безпечно», – повідомили в облраді.

Як розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска, станом на початок серпня в області перевірили близько 70% навчальних установ, впродовж наступних двох тижнів планують обстежити решту закладів.

Форму навчання відповідно до законодавства визначає педагогічна рада закладу спільно з батьками, які також можуть приймати індивідуально рішення щодо навчання своїх дітей. Якщо школи матимуть таких учнів, які не готові зараз відвідувати школи, то пропонується підключати таких учнів до дистанційної форми навчання в інших закладах освіти.

Окрім того, за словами Олега Паски, освітяни паралельно готуються до можливого формату дистанційного навчання. Щодо профтехосвіти є пропозиції, щоб вони вчилися або в очно, або у змішаній формі. Стосовно вищої освіти, то обговорюється варіант, аби перший та останній курс навчалися за можливості очно, решту – дистанційно.

Зазначимо, що перед початком навчального року школи Львова також обстежили на відповідність вимог щодо облаштованих укриттів. У мерії стверджують, що 84% шкіл мають власні укриття, 16% закладів освіти таких сховищ не мають. Тому школам Львова рекомендують поєднати очну та дистанційну форму навчання.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська ОВА пропонує школам очний формат навчання, але вимагає облаштувати укриття.

Раніше в Міносвіти заявили, що навчальний процес в режимі офлайн в Україні почнеться лише там, де освітні заклади підтвердять умови безпеки для дітей та педагогів.

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