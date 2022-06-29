Коли і в якому форматі стартує навчання у школах Львова

Навчання у школах Львівської громади планують розпочати 1 вересня, як це передбачає постанова Кабміну. Школам рекомендують поєднати очну та дистанційну форму навчання. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У новому навчальному році планують розпочати освітній процес в очній формі. З міркувань безпеки, в тому числі з урахуванням можливості повітряних тривог, закладам освіти рекомендовано поєднання очної та дистанційної форми навчання. У закладі освіти може перебувати така кількість дітей та вчителів, яка може, в разі потреби, перейти в укриття.

Попередньо заплановано такий формат: 1-5 класи – очна форма навчання; 6-10 класи – очна форма навчання, можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – можливе поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру.

Водночас у мерії наголошують,що остаточне рішення щодо форми навчання у своєму закладі приймає директор школи.

Перед початком навчального року всі школи Львова обстежили на відповідність вимог щодо облаштованих укриттів. Відтак 84% шкіл Львова мають власні укриття, 16% закладів освіти таких сховищ не мають.

«До початку навчання усі шкільні укриття мають довести до належного стану. Також протягом літа педагоги проходять навчання із реагування на надзвичайні ситуації та надання першої домедичної допомоги учням», – заявляють у мерії.

Також з вересня мають повернутись до звичного режиму роботи садочки. У місті напрацювали алгоритм, як відбуватиметься евакуація дітей під час повітряних тривог. Так, у разі тривоги, до евакуації дітей будуть задіяні усі працівники закладу дошкільної освіти. Тобто весь персонал допомагатиме вихователям евакуйовувати дітей в безпечне місце.

В управлінні освіти наголошують, що місто вже має досвід роботи садочків в умовах воєнного стану, адже станом на зараз у Львівській міській територіальній громаді в режимі чергових груп працює 115 закладів дошкільної освіти. Набір у групи здійснюється із розрахунку 1 дорослий на двоє дітей раннього віку і 1 дорослий на 3 дітей дошкільного віку. Працює 503 групи, які відвідує 6211 дітей, батьки яких працюють.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська ОВА також пропонує школам очний формат навчання, але вимагає облаштувати укриття.

Раніше в Міносвіти заявили, що навчальний процес в режимі офлайн в Україні почнеться лише там, де освітні заклади підтвердять умови безпеки для дітей та педагогів.

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