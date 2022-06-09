У Міносвіти пояснили, за яких умов дозволять очне навчання з 1 вересня

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що навчальний процес в режимі офлайн в Україні почнеться лише там, де освітні заклади підтвердять умови безпеки для дітей та педагогів. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Ми очний навчальний процес розпочнемо лише там, де будуть підтверджені умови безпеки дітей, де будуть підтверджені установи, які мають укриття, захисні споруди щодо повної безпеки дитини. Хочу закарбувати ще одну річ, що жодної дитини не буде відраховано з закладу освіти, якщо вона не долучиться до очного процесу, і батьки будуть вважати, що в них є право сумніватися в безпеці того чи іншого закладу освіти щодо своїх дітей. Це саме основне, що треба врахувати. Ми на сьогодні виключно в контексті формування безпеки дитини, безпеки вчителя формуємо початок нового навчального року», – наголосив Шкарлет.

Він повідомив, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій має чіткі критерії стосовно засобів укриття, не тільки бомбосховищ, а взагалі засобів укриття, які сприяють безпеці освітнього процесу.

«І тому на нараді з Прем’єр-міністром був присутній керівник ДСНС України, який чітко отримав завдання і який чітко сформував головний меседж – ми маємо сьогодні у всіх закладах освіти провести аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і забезпечення безпечного освітнього процессу», – сказав міністр.

Шкарлет наголосив, що саме Державна служба України з надзвичайних ситуацій формує остаточний висновок стосовно готовності закладів формувати очний освітній процес.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 вересня у школах Львівщини готуються відновити очне навчання. Обов’язковою умовою є наявність бомбосховищ.

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