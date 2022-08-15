Військове командування рф тікає з Херсона, – облрада

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона. Про це з посиланням на BBC повідомляє УП.

«Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона», – заявив заступник голови Херсонської обласної ради.

Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

«Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості», – зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.

Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

Нагадаємо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

Українські військові день за днем нищать ворожі склади з боєприпасами на півдні, б’ють по командних й опорних пунктах росіян, а також філігранно атакують Антонівський і Каховський мости.

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