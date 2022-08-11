Maxar опублікувала нові супутникові знімки аеродрому «Саки» після вибухів

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, які демонструють наслідки вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Криму. Про це повідомляє Львівський портал.

«Супутникові знімки авіабази «Маки» в Новофедорівці, Крим, Україна від 10 серпня 2022 року показують наслідки атаки на російську авіабазу. На них можна побачити масштаби збитків від вибухів і пожеж», – написала компанія у своєму Twitter’i.

Також у ЗМІ опублікували й інфрачервоні фотографії аеродрому «Саки» до і після вибуху.

Першим наслідки вибухів на російській авіабазі у Новофедорівці показав сервісу Planet Labs. Переглянути можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в обід 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» пролунали кілька вибухів.

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Зі свого боку міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі «Саки» виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства рф заявило у ЗМІ про порушення вимог пожежної безпеки на цьому аеродромі.

В американському Інституті дослідження війни вважають, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці, бо це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони.

Львівський портал розповідав про те, скільки росія втратила техніки після вибухів на аеродромі «Саки» і що ж могло стати причиною бавовни в окупованому Криму. Детальніше читайте тут.

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