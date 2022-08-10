Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент США Джо Байден у вівторок підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу після їх ратифікації Конгресом, повідомляє Європейська правда.

«Разом ми – США, Швеція і Фінляндія – і надалі будемо пильними щодо загроз нашій безпеці, стримуватимемо загрози і чинитимемо опір агресії, якщо вона виникне», – сказав Байден на церемонії в Білому домі.

Американський президент закликав решту союзників по Альянсу не зволікати з ратифікацією протоколів про вступ Швеції та Фінляндії.

Таким чином, Сполучені Штати стали 23-ою країною НАТО, яка ратифікувала протокол про вступ двох нових членів. Залишилися Іспанія, Греція, Португалія, Словаччина, Чехія, Угорщина й Туреччина.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня – після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції – близько 200 років нейтралітету.

Після того, як Туреччина припинила блокувати розгляд заявок на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, Організація Північноатлантичного договору запросила їх стати членами Альянсу.

Представники Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Наступним етапом має стати процес ратифікації в кожній із країн Альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив 15 травня, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. За його словами, це «максимізує» безпеку країни.

Того ж дня владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.

У понеділок, 16 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Причина цьому – їхні санкції проти Туреччини.

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