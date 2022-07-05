Глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО. Далі їх чекає процес ратифікації. Про це пише Суспільне.

Так, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Наступним етапом стане процес ратифікації в кожній із країн Альянсу. Тридцять послів та постійних представників також мають підписати відповідні протоколи, після чого ці документи мають бути ратифіковані парламентами усіх країн-членів Альянсу.

«Як майбутній член Альянсу ми робимо внесок у безпеку всіх союзників. Ми переконані, що наше членство зміцнить НАТО та додасть стабільності в євроатлантичному регіоні», – заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Нагадаємо, після того, як Туреччина припинила блокувати розгляд заявок на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, Організація Північноатлантичного договору запросила їх стати членами Альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив 15 травня, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. За його словами, це «максимізує» безпеку країни.

Того ж дня владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.

У понеділок, 16 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Причина цьому – їхні санкції проти Туреччини.