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Фінляндія офіційно подає заявку на вступ у НАТО

Ольга Денисяка

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.

Рішення ухвалене на спільному засіданні президента країни та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки. За словами Нііністьо, це «максимізує» безпеку країни.

Нііністьо висловив сподівання, що парламент Фінляндії схвалить рішення щодо звернення до Альянсу.

Рішення обговорюватиметься у парламенті у понеділок, і голосування, ймовірно, відбудеться у вівторок. Очікується, що заявка буде подана у середу, 18 травня.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну рівень підтримки ідеї вступу до НАТО серед жителів Фінляндії, який до того обчислювався кількома відсотками, зріс у десятки разів. Фінляндія та росія мають загальний сухопутний кордон завдовжки близько 1 200 кілометрів.

Очікується, що разом із Фінляндією заявку на вступ до НАТО найближчими днями може подати Швеція.

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