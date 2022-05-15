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Швеція подасть заявку на всуп до НАТО

Анастасія Диняк

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Владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Про це повідомили у пресслужбі партії.

Так, у неділю, 15 травня, відбулося засідання Соціал-демократичної партії Швеції.

«На зустрічні 15 травня 2022 року рада Соціал-демократичної партії вирішила, що працюватиме для подання Швецією заявки на вступ до НАТО», – йдеться у повідомленні.

Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО.

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