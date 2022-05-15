Швеція подасть заявку на всуп до НАТО

Владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Про це повідомили у пресслужбі партії.
Так, у неділю, 15 травня, відбулося засідання Соціал-демократичної партії Швеції.
«На зустрічні 15 травня 2022 року рада Соціал-демократичної партії вирішила, що працюватиме для подання Швецією заявки на вступ до НАТО», – йдеться у повідомленні.
Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.
Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО.
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Анастасія Диняк