Туреччина не підтримуватиме вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Причина цьому – їхні санкції проти Туреччини. Про це пише STAR.

Так, у понеділок, 16 травня, Президент Ердоган і президент Алжиру Абдулмесід Теббуне провели спільну прес-конференцію. Там Ердоган заявив, що Туреччина не дасть схвальну відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

«Вони прибудуть до Туреччини в понеділок. Не потрібно нас переконувати, вибачте, але вони не повинні ображатися. Перш за все, ми б не сказали «так» тим, хто вводить санкції проти Туреччини», – наголосив він.

Зауважимо, Ердоган звинувачує ці країни у підтримці та укриванні терористів. Йдеться про «Робітничу партію Курдистану», яку у Туреччині розглядають як терористичну організацію.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. За його словами, це «максимізує» безпеку країни.

Того ж дня владна Соціал-демократична партія Швеції ухвалила рішення про вступ країни до НАТО. Однак у партії висловила застереження щодо ядерної зброї та розміщення на території Швеції постійних баз Альянсу.