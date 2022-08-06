В Маріуполі звозять тюремні клітки для показового «суду» над українськими військовими

В окупованому російськими військами Маріуполі стягують тюремні клітки, аби влаштувати показовий «суд» над українськими військовополоненими. Про це йдеться у Telegram Маріупольської міськради.

За даними мерії, зараз у Маріупольській камерній філармонії окупанти збирають тюремні клітки, щоб вже у вересні влаштувати показовий «суд» на захисниками України.

Міський голова Вадим Бойченко закликав ООН і Червоний Хрест втрутитися у ситуацію і не допустити самосуду окупантів над українськими військовими.

«Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони далі множать військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та “Червоного Хреста” втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки», – наголосив Бойченко.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня у виправній колонії, розташованій в окупованій Оленівці, стався вибух. Саме там утримували полонених українських військових, зокрема й бійців «Азову», які боронили «Азовсталь». За даними українських прокурорів, загинули близько 40 українців, є чимало поранених.

росія відразу взялась звинувачувати у трагедії ЗСУ, які нібито самі обстріляли колонію. У Генштабі ці закиди відкинули, а українські спецслужби оприлюднили докази, що це окупанти спеціально підірвали виправну установу, щоб приховати сліди тортур. До подібних висновків дійшла й низка іноземних організацій.

Детальніше про трагедію в Оленівці читайте у матеріалі за цим посиланням.

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Фото: Маріупольська міськрада