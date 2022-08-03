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Вбивством полонених в Оленівці намагалися приховати сліди тортур, – ГУР

Анастасія Диняк

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У виправній колонії в Оленівці під час допитів військовополонених російські окупанти застосовували фізичні тортури та побої. Ймовірно, вибухом вони намагалися приховати сліди власних звірств. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, в Оленівці допити полонених українців проводили слідчі так званого «МДБ ДНР», бійці «Вагнера» та ФСБ РФ. Росіяни активно застосовували побої та тортури. За даними розвідки, ворог не намагався дізнатися інформацію, а його дії були спрямовані на знущання, фізичне приниження та психологічну деморалізацію українських військових.

Окрім того, ФСБ планувала залучити військовополонених українців до участі у зйомці російських пропагандистських репортажів. Так, захисники мали «визнати скоєні ними злочини, звірства проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудити дії керівництва України».

«Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців, що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді, умисно знищила полонених», – додали в розвідці.

Також у ГУР вважають, приміщення, у якому утримували військовополонених, замінували бойовики ПВК «Вагнера» з використанням легкозаймистої речовини, що призвела до швидкого поширення вогню.

Нагадаємо, терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу переклала відповідальність за вбивство військових на Україну.

29 липня Україну сколихнула шокуюча звістка, що в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

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