рф масово перекидає війська на південь, війна переходить у нову фазу, – британська розвідка

Британська розвідка вважає, що війна в Україні невдовзі перейде в нову фазу, а найінтенсивніші бої змістяться зі сходу на південь. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

«Російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рух із Донбасу на південний захід», – вказано у звіті.

Відомо про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини росії через Кримський міст до Криму.

До Криму перемістили батальйонно-тактичну групу (БТГ) чисельністю 800-1000 осіб. Їх, за даними британської розвідки, швидше за все, залучать для посилення російського угруповання на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, її також перекидають зі східного угруповання сил та найімовірніше найближчими днями відправлять у Херсонську область.

«Українські військові продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає окупований Крим з півднем, дії зі створення усіх можливих проблем, напевно, мають на меті ускладнити росії логістику південного угрупування військ», – йдеться в огляді.

Водночас у британській розвідці додають: невдовзі війна росії проти України увійде в нову фазу. Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 км, який розгорнеться від Запоріжжя до Херсона.

Нагадаємо, наприкінці липня у британській розвідці вважали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

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