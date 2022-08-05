На Львівщині змії покусали двох дітей

На Львівщині – нові жертви плазунів. Із укусами до лікарні потрапили діти віком 11 і 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У четвер, 4 серпня, у селі Словіта, що біля Унева. Тут 11-річного місцевого хлопчика змія вкусила у ногу. Його у стані середньої важкості госпіталізували у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Ще один випадок зафіксували того ж дня у селі Опарі, що неподалік Дрогобича. 6-річну дівчинку змія вкусила теж у ногу. Її у стані середньої важкості забрали у реанімацію.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За активний торішній сезон плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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