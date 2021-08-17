34 людини на Львівщині постраждали від укусів змій

Від початку 2021 року у Львівській області госпіталізували 34 особи з діагнозом укус змії, з них – 9 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначив директор департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА Ігор Туз, найбільше випадків зафіксовано у Стрийському районі.

«У Стрийському районі – 18 випадків, у Самбірському районі – 8, решта –Сколівський та Турківський райони», – сказав Ігор Туз.

Завідувач анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень розповів, що потрібно робити при укусі змії.

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«Насамперед потрібно зберігати спокій та якомога менше рухатись. Місце укусу необхідно звільнити від одягу, взуття та прикрас, знерухомити та прикласти стерильну пов’язку з антисептиком. В такій ситуації потерпілому варто спожити велику кількість води і при наявності випити протиалергічні препарати. При можливості, до ураженої ділянки тіла потрібно прикласти лід. Обов’язково звернутися до медичного закладу», – наголосив Олег Півень.

До слова, на Львівщині поширена небезпечна отруйна змія – гадюка звичайна, а найчастіше її можна зустріти в Карпатах.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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