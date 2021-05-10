Обережно, плазуни. Що треба знати про отруйних змій і першу допомогу при укусі

Із настанням тепла зростає ймовірність зустрітися з плазунами. В Україні живуть три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи. Не всі вони є отруйними і зазвичай проявляють агресію лише в разі небезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік припадає на вересень, якраз у розпал грибного сезону.
Щороку жертвами отруйних змій стають десятки людей. Причиною цьому переважно є необачність та нерозважливість, адже плазун ніколи не нападє першим.
Якщо ви потурбували змію, (випадково зачепили або наступили на неї), вона завжди перед нападом набуває загрозливої пози – згортається у клубок, зигзгоподібно вигинає тіло, окремі види сильно шиплять.
Зауважимо, що плазуни є дуже чутливими до вібрацій – вони чують рухи людини навіть на великій відстані. Тому якщо ви натрапили на змію, в жодному випадку не починайте різко втікати, не робіть різких рухів. Просто завмріть і чекайте, адже змія просто не побачить нерухомий об’єкт і згодом відповзе.
Важливо знати, що при укусі отруйної змії видно чіткі й великі отвори від передніх зубів. У неотруйної, як правило, – дрібні зуби у два ряди.
Як вберегтися від укусів змій:
- Одягайте відповідне вбрання: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики.
- Перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею, щоби налякати змію.
- Не торкайтеся неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.
- Не рухайтесь. Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.
Найбільш вразливими до укусів змій є діти, люди похилого віку, а таокж особи з низьким імунітетом чи алергією. Всі вони є у групі ризику.
Якщо ж вас все-таки вкусила змія, потрібно якомога швидше їхати у лікарню, оскільки лише медики можуть надати необхідну допомогу.
При укусі змії необхідно пам’ятати такі правила першої домедичної допомоги:
- забезпечте спокій та мінімум рухів постраждалого;
- давайте постраждалому багато рідини (вода, чай, тощо);
- при укусах у кінцівку знерухомте її за допомогою імпровізованої шини (палиці, дошки);
- накладіть на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;
- якщо ви бачите, що отрута викликає параліч м’язів, відразу накладіть тісну пов’язку вище місця укусу;
- забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади швидкої допомоги.
Надаючи першу допомогу при укусі змії, заборонено самостійно видаляти отруту, розрізаючи вражену ділянку. Не намагайтеся припалювати місце укусу і не накладайте на нього холодний компрес.
Нагадаємо, Львівщина є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали більше трьох десятків мешканців області.
Перший випадок укусу змії у Львівській області стався наприкінці квітня. В реанімацію у Сколе потрапив 39-річний харків’янин.
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Наталя Дуляба