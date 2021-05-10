Обережно, плазуни. Що треба знати про отруйних змій і першу допомогу при укусі

Із настанням тепла зростає ймовірність зустрітися з плазунами. В Україні живуть три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи. Не всі вони є отруйними і зазвичай проявляють агресію лише в разі небезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік припадає на вересень, якраз у розпал грибного сезону.

Щороку жертвами отруйних змій стають десятки людей. Причиною цьому переважно є необачність та нерозважливість, адже плазун ніколи не нападє першим.

Якщо ви потурбували змію, (випадково зачепили або наступили на неї), вона завжди перед нападом набуває загрозливої пози – згортається у клубок, зигзгоподібно вигинає тіло, окремі види сильно шиплять.

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Зауважимо, що плазуни є дуже чутливими до вібрацій – вони чують рухи людини навіть на великій відстані. Тому якщо ви натрапили на змію, в жодному випадку не починайте різко втікати, не робіть різких рухів. Просто завмріть і чекайте, адже змія просто не побачить нерухомий об’єкт і згодом відповзе.

Важливо знати, що при укусі отруйної змії видно чіткі й великі отвори від передніх зубів. У неотруйної, як правило, – дрібні зуби у два ряди.

Як вберегтися від укусів змій:

Одягайте відповідне вбрання: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики. Перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею, щоби налякати змію. Не торкайтеся неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями. Не рухайтесь. Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.

Найбільш вразливими до укусів змій є діти, люди похилого віку, а таокж особи з низьким імунітетом чи алергією. Всі вони є у групі ризику.

Якщо ж вас все-таки вкусила змія, потрібно якомога швидше їхати у лікарню, оскільки лише медики можуть надати необхідну допомогу.

При укусі змії необхідно пам’ятати такі правила першої домедичної допомоги:

забезпечте спокій та мінімум рухів постраждалого;

давайте постраждалому багато рідини (вода, чай, тощо);

при укусах у кінцівку знерухомте її за допомогою імпровізованої шини (палиці, дошки);

накладіть на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;

якщо ви бачите, що отрута викликає параліч м’язів, відразу накладіть тісну пов’язку вище місця укусу;

забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади швидкої допомоги.

Надаючи першу допомогу при укусі змії, заборонено самостійно видаляти отруту, розрізаючи вражену ділянку. Не намагайтеся припалювати місце укусу і не накладайте на нього холодний компрес.

Нагадаємо, Львівщина є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали більше трьох десятків мешканців області.

Перший випадок укусу змії у Львівській області стався наприкінці квітня. В реанімацію у Сколе потрапив 39-річний харків’янин.

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