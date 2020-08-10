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Львівщина серед регіонів, де найбільше постраждалих від зміїних укусів

Соломія Головіна

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Із початку року в Україні 36 людей постраждали від укусів змій, серед яких – шестеро дітей. Найбільше постраждалих зафіксовано у Львівській, Житомирській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі Громадського здоров’я України.

 

За аналогічний період минулого року 125 людей потерпіли від укусів змій, з них 29 – діти. Торік найбільша кількість постраждалих була зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Житомирській та Закарпатській областях.

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Летальних випадків від укусів змій у 2019 році та протягом семи місяців 2020 року не було.

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