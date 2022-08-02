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ЮНІСЕФ допоможе відновити укриття школах і садках на Львівщині

Наталя Дуляба

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Перша леді Олена Зеленська підписала меморандум про взаєморозуміння з Представництвом Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Він передбачає, зокрема, ремонт і облаштування укриттів у школах і садочках. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента України.

В укладеному меморандумі визначено такі основні сфери співпраці: поліпшення доступу та якості навчання у школах і дитсадках, впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб уже зараз боротися з травмами, яких завдає війна, створення безбар’єрного середовища для дітей і розбудова соціальної інклюзії.

Крім того, ЮНІСЕФ разом із Міносвіти та місцевими органами влади запускає кампанію «Спільно до навчання», у межах якої будуть облаштовувати бомбосховища у закладах освіти, проведуть навчання з мінної безпеки для вчителів, а також надаватимуть психосоціальну підтримку дітям і молоді.

Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що укриття за підтримки ЮНІСЕФ відремонтують більше ніж у 50 школах і дитсадках на Львівщині, Київщині і Чернігівщині.

«Війна в Україні та руйнування освітньої інфраструктури чинить нищівний вплив на життя та майбутнє понад 5,7 мільйона школярів в Україні. Разом із пані Зеленською ми працюватимемо над захистом прав кожної дитини та створенням можливості продовжувати навчання в ці складні часи. Освіта є правом та однією з найважливіших інвестицій, щоб дати дітям відчуття нормальності й безпеки. Діти в Україні та за кордоном потребують безпечного доступу до навчання та психологічної підтримки. Їм потрібен простір і можливість взаємодіяти з однолітками та допомога з освітнім процесом, який вони пропустили через війну», – розповів голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що новий навчальний рік офлайн зможуть почати ті освітні заклади, укриття яких відповідатимуть вимогам ДСНС. Водночас дітей, батьки яких боятимуться відпускати в школу, виш чи профтех, обіцяють не відраховувати.

До повернення на очне навчання з 1 вересня готується Львів та Львівщина. Але для цього мають бути належним чином обладнані під укриття, тож ще у червні взялись проводити перевірки.

Попередньо відомо, що у Львові школярів не змушуватимуть повертатись за парти. Ті учні, які висловлять бажання навчатись онлайн, зможуть це робити. Але дистанційних занять у садочках не буде.

Разом із тим у ДСНС нещодавно заявили, що до очного навчання в Україні наразі готові лише 19% шкіл, профтехів і вишів. Станом на середину липня понад 26 тисяч освітніх закладів потребують укриттів. Львівщина ще входить до регіонів, де є краща ситуація зі сховищами.

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