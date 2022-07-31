У Львові збирають акцію протесту для порятунку полонених захисників Маріуполя

У Львові родини захисників «Азовсталі» публічно закличуть міжнародні організації захистити полонених героїв Маріуполя. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Після цинічного вбивства полонених українських військових, їхні рідні виходять на пікет, аби пришвидшити процедуру їхнього повернення із полону. Львів’ян і гостей міста закликають прийти із плакатами о 18:00 на площу перед Оперним театром і разом з рідними полонених виступити на захист захисників «Азовсталі».

«31 липня о 18:00 у Львові на площу перед Оперним театром вийдуть рідні захисників «Азовсталі» із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя. Теракт, який трапився 29 липня в Оленівці не може бути проігнорованим світовою спільнотою й міжнародними організаціями, які мають захищати людські права», – йдеться у повідомленні.

Під час заходу рідні героїв вимагатимуть визнати росію державою-спонсоркою тероризму, через вчиненням росіянами теракту в колонії Оленівки, де утримували українських військовополонених.

«Ми чекаємо на повернення всіх полонених живими!», – закликають рідні полонених.

Як відомо, росія не допустила Червоний Хрест до місця злочину в Оленівці.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що російські окупанти перевели полонених азовців до окремої будівлі, а потім обстріляли її.

Перехоплення СБУ піддверджує факт, що колонію в Оленівці підірвали самі ж окупанти.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що в руках російських окупантів у Оленівці перебувають понад 2500 захисників «Азовсталі».

Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель «Азовсталі» вийшли 2 439 бійців. Представники «Червоного хреста» реєстрували українських захисників як військовополонених.

19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку «Азов» вивезли з окупованої території Донеччини в росію для «слідчих дій». Перед цим командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

29 червня в межах найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких лише 95 захисників «Азовсталі».

На фото вивіз полонених українських військових із “Азовсталі”

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