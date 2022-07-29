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Литва дасть Україні бронемашини і антидронні системи

Наталя Дуляба

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Під час свого візиту до Києва 28 липня президент Литви Гітанас Наусєда анонсував передачу Україні 10 бронемашин, амуніцію, а також антидронні системи. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента України.

Під час зустріч президенти обох країн обговорили питання безпеки, оборони та подальшого захисту спільних інтересів України та Литви. Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за всю допомогу і підтримку, яку українці отримують від Литви.

Зі свого боку Наусєда зауважив, що Литва, яка надає фінансову, політичну та військову допомогу, продовжить підтримувати Україну у її боротьбі з російськими окупантами.

«Я приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й десять бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні», – сказав президент Литви.

Він наголосив, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході ані забути про цю жорстоку війну, ані втомитися він неї.

«Литва завжди була й буде з вами, бо свобода й незалежність вашої держави, її територіальна цілісність та безпека ваших людей є для нас надзвичайно важливими», – зазначив Гітанас Наусєда.

Окремо Наусєда закликав українську владу не зупинятися на шляху реформ, необхідних для вступу України до Євросоюзу.

Також Гітанас Наусєда вручив Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого.

Нагадаємо, на початку квітня Литва першою в ЄС відмовилась від російського газу, заявила про намір відокремитись від московського патріархату, а нещодавно ще й заборонила в’їзд патріарху РПЦ кірілу.

Ще у травні Литва визнала росію державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.

Нещодавно країна прийняла рішення виділити ще 10 мільйонів євро на термінові ввідновлювальні роботи в Україні.

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