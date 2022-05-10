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Литва визнала Росію державою-терористом, а її дії – геноцидом українців

Анастасія Диняк

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Литва стала першою іноземною країною, яка офіційно визнала Росію терористичною державою. Дії РФ на території України назвали геноцидом української нації. Про це пише Delfi.

У вівторок, 10 травня, Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористом. Відповідне рішення підтримали 128 парламентарів.

«РФ, військові сили якої свідомо і систематично відбирають цивільні об’єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує і вчиняє тероризм», – йдеться у резолюції.

Окрім того, у Литві визнали дії росіян на території України геноцидом українців та згадали воєнні злочини Росії, особливо в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь , Бородянка та Гостомель.

«Сейм визнає геноцидом українського народу повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва , яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Зрештою, треба визнати, що Російська Федерація демонструє своє бажання знищити українців ще з часів Голодомору 1932 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, а також заборонила символіку, яку використовують російські військові у війні проти України, і пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму.

27 квітня, законодавці Канада офіційно визнали геноцидом дії РФ в Україні. Депутати заявили, що є «достатні докази системних і масових військових злочинів проти людства», які вчиняються Москвою.

Окрім того, 12 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше назвав геноцидом дії РФ в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда також розцінює дії РФ як геноцид та вважає, що Захід має поставити ультиматум Путіну.

«Мета цього вторгнення – знищити українську націю», – каже польський президент. Він додає, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про те, що насправді має намір зробити Росія.

Геноцидом дії Путіна назвав й президент Колумбії Іван Дуке.

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