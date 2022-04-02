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Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу

Наталя Дуляба

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Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, що пішла на такий крок. Про це заявило Міністерство енергетики Литви, пише Європейська правда з посиланням на LRT.

У відомстві повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

«Ми – перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від “Газпрому”, що стала незалежною від постачання газу з Росії», – заявив він.

«Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без “болю” розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли, решта Європи також зможе», – прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

Як писав Львівський портал, Україна продовжує активно працювати на міжнародній арені і закликає Євросоюз у наступному пакеті санкцій проти рф ввести ембарго на російські нафту і газ. Однак ці санкції наразі не приймають, як каже глава українського МЗС Дмитро Кулеба, через «неконструктивну позицію окремих держав».

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